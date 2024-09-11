Врач Звонков: аптечку в машине стоит дополнить жгутами и гемостатиком

В 2024 году автомобильная аптечка включает набор первой помощи. Дополнительно с собой стоит возить средства, которые помогут остановить кровь в случае аварии, сообщил терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков.
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