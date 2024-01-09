Екатеринбургские водители пожаловались на бесконечные часы оформления ДТП

Десятки человек провели ночь в пункте оформления ДТП на МашиностроителейЕкатеринбургские водители пожаловались на бесконечные часы оформления ДТПДесятки человек провели ночь в пункте оформления ДТП на МашиностроителейВодители из Екатеринбурга заявили об огромных очередях в пункте оформления ДТП на улице Машиностроителей, 53а.