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Екатеринбургские водители пожаловались на бесконечные часы оформления ДТП

Екатеринбургские водители пожаловались на бесконечные часы оформления ДТП

Десятки человек провели ночь в пункте оформления ДТП на МашиностроителейЕкатеринбургские водители пожаловались на бесконечные часы оформления ДТПДесятки человек провели ночь в пункте оформления ДТП на МашиностроителейВодители из Екатеринбурга заявили об огромных очередях в пункте оформления ДТП на улице Машиностроителей, 53а.

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