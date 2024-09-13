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Новости экономики России

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Инвестиции Nordgold в добычу цинка в Якутии составят свыше 31 млрд рублей

Инвестиции золотодобывающей компании Nordgold в добычу цинка на месторождении «Сардана» составят до 2030 года 31,3 млрд рублей, пишут «Ведомости», ознакомившись с планом комплексного развития горнорудной провинции на северо-востоке Республики Саха (Якутия) в 2024–2035 гг.

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