Инвестиции Nordgold в добычу цинка в Якутии составят свыше 31 млрд рублей

Инвестиции золотодобывающей компании Nordgold в добычу цинка на месторождении «Сардана» составят до 2030 года 31,3 млрд рублей, пишут «Ведомости», ознакомившись с планом комплексного развития горнорудной провинции на северо-востоке Республики Саха (Якутия) в 2024–2035 гг.