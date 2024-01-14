Бензема отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». Его окружение утверждает, что форвард не прибыл в клуб «из-за циклона на Маврикии»

Такое решение принял главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо. После мини-отпуска игроки должны были появиться на базе «Аль-Иттихада» в Джидде в пятницу, но форвард не сделал этого, поэтому француз не поедет с командой на сборы, которые стартуют сегодня в Дубае.