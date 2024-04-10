«Монреаль» забил 9 голов «Филадельфии», Федотов пропустил 4 шайбы, выйдя на замену

Самую крупную победу игрового дня НХЛ одержал «Монреаль», разгромивший «Филадельфию» со счетом 9:3. В середине второго периода хозяева забили 4 гола за 4 минуты – 5:0, и швед Самуэль Эрссон уступил место в воротах «Филадельфии» Ивану Федотову.
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