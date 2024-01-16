Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» ликвидировали артиллерию ВСУ в зоне СВО

Минобороны России во вторник, 16 января, поделилось кадрами уничтожения самоходными гаубицами «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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