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Диетолог Ковальков: от самолечения диетами могут отказать почки

Диетолог Ковальков: от самолечения диетами могут отказать почки

Диета – это лечение, которое назначается пациентам врачами. Соблюдение диет без медицинских показаний и наблюдений – это самолечение, которое может нанести здоровью серьезный ущерб, предупредил врач-диетолог Алексей Ковальков Врач может назначить пациенту диету, однако перед этим он проводит обследование, оценивает риски и подбирает тот тип питания, который действительно поможет решить проблемы, а не создать новые, отметил Ковальков.

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