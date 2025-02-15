Волочкова не спешит дарить дочери элитную квартиру, но со свадьбой поможет

Волочкова поделилась подробностями жизни своей 19-летней дочери Ариадны В последнее время Ариадна проживала вместе со своим отцом Игорем Вдовиным, пока не начала самостоятельную жизнь, встретив молодого человека Никиту, который стал ее женихом.
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