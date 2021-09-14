Ушел из жизни легендарный Жан-Поль Бельмондо

Наша дискотекаУшел из жизни легендарный Жан-Поль Бельмондо Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо, в России его помнят и любят многие зрители.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАртем Ракчеев9 Сентября весь день смотрел французское тв искал всё о бельмондо каждый повторный выпуск по каналам TV5 Monde Info (Почему то больше нет оригинального TV5 Monde Europe), также по каналу France24 (Там о нем чуть ли не целую передачу сделали молодцы вообщем)Комментировать
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