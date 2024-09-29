В Госдуме предлагают ограничить число кредитов для россиян — только до двух на одного человека. ☝️☝️☝️ С инициативой выступил депутат Сергей Колунов.
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В Госдуме предлагают ограничить число кредитов для россиян — только до двух на одного человека. ☝️☝️☝️ С инициативой выступил депутат Сергей Колунов.