Актер Андрей Леонов признался, что временами испытывал ненависть к звездному отцу

Андрей Леонов об уроках вождения от отца: Временами папу ненавидел Актер Андрей Леонов откровенно рассказал, что во время тренировок по вождению, которые ему проводил отец, Евгений Леонов, он испытывал ненависть к нему.
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