Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 817 подписчиков

Тяжелая утрата...

Тяжелая утрата...

Сайт "Неспешный разговор" осиротел. После тяжелой, продолжительной болезни на 72 году жизни скончалась  сооснователь и бессменный администратор сайта Людмила Фирстова (Таран).

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