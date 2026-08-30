Тяжелая утрата...

Сайт "Неспешный разговор" осиротел. После тяжелой, продолжительной болезни на 72 году жизни скончалась сооснователь и бессменный администратор сайта Людмила Фирстова (Таран).
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Как жаль... Царствия Небесного Людмиле.
Светлая память
Искренне скорблю...
Какой был чистый и светлый человек. Совершенно искренне жаль.
Царствия Небесного Людмиле. Мои соболезнования...
Светлая память!🙏
Людмила была не только сердцем, но и душой сайта, его верным ангелом-хранителем. Мои соболезнования близким....
Светлая память...Всегда читал...🙏