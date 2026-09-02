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Спорт Уик-Энд

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У «Ромы» сорвался вариант в Штутгарте, и за несколько часов до закрытия трансферного окна она вернулась к «Зениту»…

У «Ромы» сорвался вариант в Штутгарте, и за несколько часов до закрытия трансферного окна она вернулась к «Зениту»…

«Рома» пыталась подписать бразильского игрока «Зенита» Луиса Энрике даже за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна в Италии, которое произошло вчера, цитирует сообщение итальянского издания La Gazzetta dello Sport портал Бобсоккер.

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