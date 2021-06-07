Советский антисоветизм или по страницам перестроечного журнала

Советский антисоветизм или по страницам перестроечного журнала

Ознакомился с подборкой журнала «Знамя» за 1988 -1990 перестроечные годы. Такой лютой и концентрированной антисоветчины ещё поискать, —  к слову, все выпуски издания тех лет в настоящее время кем-то оцифрованы и заботливо в интернет выложены.

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Элина Морозова
Это говорит только о том, что в СССР была свобода слова, по крайней мере в поздний период. Были и подобные телепередачи как например "600 секунд" и т.п.

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