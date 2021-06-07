Советский антисоветизм или по страницам перестроечного журнала

Ознакомился с подборкой журнала «Знамя» за 1988 -1990 перестроечные годы. Такой лютой и концентрированной антисоветчины ещё поискать, — к слову, все выпуски издания тех лет в настоящее время кем-то оцифрованы и заботливо в интернет выложены.
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