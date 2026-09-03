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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» арендовал Мостового у «Зенита» («Чемпионат»)

Вингер « Зенита »  Андрей Мостовой  перешел в «Локомотив». Как сообщает « Чемпионат », московский клуб подписал 28-летнего футболиста на правах аренды.

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