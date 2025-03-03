В Госдуме предложили разрешить оплату медпомощи ребенку за счет маткапитала

Депутаты Госдумы (ГД) из разных фракций внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о праве оплачивать средствами маткапитала платные медицинские услуги детям, оказываемые при неотложной помощи.
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