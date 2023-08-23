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Айдар Махметов про Асу Алмабаева: «Дружба с Шавкатом на нем хорошо сказалась»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил дебют Асу Алмабаева в UFC: «Асу я знаю уже давно, следил за ним еще до М-1, года 2 назад я предлагал его UFC.

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