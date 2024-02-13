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Укрепится ли рубль: на что указывает курс валют 13 февраля 2024 года

Укрепится ли рубль: на что указывает курс валют 13 февраля 2024 года

Укрепится ли рубль: на что указывает курс валют 13 февраля 2024 года Евгения КомароваПосле длительного нахождения в коридоре около 90 рублей доллар «пошел в гору».

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