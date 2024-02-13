Укрепится ли рубль: на что указывает курс валют 13 февраля 2024 года Евгения КомароваПосле длительного нахождения в коридоре около 90 рублей доллар «пошел в гору».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВСУ оставили опорник «авдеевские дачи», «Аид» заговорил на украинском, а российский танк закопал и заровнял «немцев» одним выстрелом: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 февраля 2024 года
- «Не восприняли» украинский: в Закарпатье с украинцем отказались говорить на мове
- США могут запретить поставки урана из России уже в текущем году
Свежие комментарии