#Сводка на утро 12 мая 2025 года Ночью враг насчитал до 50 «Гераней», бивших по объектам в Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.
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#Сводка на утро 12 мая 2025 года Ночью враг насчитал до 50 «Гераней», бивших по объектам в Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.
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