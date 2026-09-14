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Тульские новости

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Тульский винокуренный завод может начать производство виски Dewar’s

Тульский винокуренный завод может начать производство виски Dewar’s

Тульский винокуренный завод оформил декларацию на импорт виски Dewar’s до 2031 года.Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ), совладельцем которого выступает «Росспиртпром», может начать контрактное производство виски Dewar rsquo s - бренд транснационального производителя алкоголя Bacardi.

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