Тульский винокуренный завод может начать производство виски Dewar’s

Тульский винокуренный завод оформил декларацию на импорт виски Dewar’s до 2031 года.Тульский винокуренный завод 1911 (ТВЗ), совладельцем которого выступает «Росспиртпром», может начать контрактное производство виски Dewar rsquo s - бренд транснационального производителя алкоголя Bacardi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Тульской област...
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым