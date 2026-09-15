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Рязанские новости

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Жительницу Шилова судят за кражу денег с карты

Жительницу Шилова судят за кражу денег с карты

Женщина похитила банковскую карту у знакомого и, зная пин-код, с помощью сообщницы обналичила 20 400 рублей, которые потратила на одежду, продукты и спиртное.

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