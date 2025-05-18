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Не Мишель Обама, а "здоровяк Майк". У Барака жена или муж? Неожиданное интервью брата экс-президента

Не Мишель Обама, а "здоровяк Майк". У Барака жена или муж? Неожиданное интервью брата экс-президента

Весьма любопытное интервью брата Барака Обамы вышло на платформе Legitimate Targets.

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