Легкий и полезный рецепт с брокколи и брынзой. Вкусный и простой рецепт

Салат с брокколи и брынзой — это идеальное сочетание пользы и вкуса. Хрустящая, слегка обжаренная или бланшированная брокколи прекрасно гармонирует с нежной, солоноватой брынзой, создавая сбалансированное блюдо, богатое витаминами и белком.