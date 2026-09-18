Супруги Зеленские остались без реквизита: Склады «Квартала-95» и Фонда жены главы укро-президента сгорели Киевлян потери семейной четы не очень расстроили Дмитрий Родионов Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Дмитрий Ежов Иван Мезюхо В среду был нанесен удар беспилотниками по складу Фонда Елены Зеленской в Киеве.
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