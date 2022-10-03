Газета.ру

7 769 подписчиков

Геронтологи выяснили, что обнаружение деменции до 65 лет повышает риск суицида в семь раз

Геронтологи выяснили, что обнаружение деменции до 65 лет повышает риск суицида в семь раз

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Ноттингемского университета выяснили, что почти 2% пациентов с диагностированной деменцией умерли в результате суицида, причем у людей в возрасте до 65 лет риск суицида был в 7 раз выше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх