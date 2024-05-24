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Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

Американский лидер Джо Байден может пропустить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию, пишет Bloomberg.

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