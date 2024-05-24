Bloomberg: Байден пропустит конференцию по Украине из-за акции по сбору средств

Американский лидер Джо Байден может пропустить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, потому что должен посетить акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии