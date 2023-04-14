Автовладельцев предупредили о новом штрафе за подъезд к реке и морю

С наступлением весны многие горожане стремятся выбраться на природу, у многих есть свои автомобили. Но в этом году таким любителям загородного отдыха следует быть внимательнее: в апреле вступили в силу новые правила, а нарушителей ждет штраф.
С наступлением весны многие горожане стремятся выбраться на природу, у многих есть свои автомобили. Но в этом году таким любителям загородного отдыха следует быть внимательнее: в апреле вступили в силу новые правила, а нарушителей ждет штраф.
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