Советник президента США: мы не отправим своих солдат на Украину

Американский Белый дом исключил присутствие своих военных на Украине.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство не планирует отправлять своих военных на Украину ни в каком качестве.
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