Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 412 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Преступники- мастурбеки гуляют не стесняясь, ни в чём себе не отказывая, бабки делают, нелегалы к тому же. Беспредел ...Этническая группи...
  • Ратник Ратник
    Чтобы обнулить страну 404, требуется отдать соответствующие ПРИКАЗЫ. А их нет и в этом году, скорее всего, не будет. ...ВСУ резко сменили...
  • Иван Иваныч
    И Макаревича и Шевчука нужно изловить и направить в места не столь отдаленные, на гастроли из одной камеры в другую. ...Спецслужбы взялис...

Советник президента США: мы не отправим своих солдат на Украину

Советник президента США: мы не отправим своих солдат на Украину

Американский Белый дом исключил присутствие своих военных на Украине.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское правительство не планирует отправлять своих военных на Украину ни в каком качестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх