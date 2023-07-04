Весной 2022 года аппарат ЕКА Solar Orbiter (SolO) приблизился к Солнцу на расстояние всего 49 миллионов километров (одна треть расстояния между Землей и Солнцем)

Весной 2022 года аппарат ЕКА Solar Orbiter (SolO) приблизился к Солнцу на расстояние всего 49 миллионов километров (треть расстояния между Землей и Солнцем).
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