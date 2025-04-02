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Царьград

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Прокуратура выписала более 10 тыс. предупреждений за завышение цен в 2024 году.

Прокуратура выписала более 10 тыс. предупреждений за завышение цен в 2024 году.

В 2024 году прокуратура выдала свыше 10 тысяч предупреждений производителям и поставщикам продуктов и лекарств о недопустимости завышения цен.

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