VIII Сахалинский джазовый фестиваль: Первый концерт нового джазового оркестра

В рамках VIII Сахалинского джазового фестиваля, проходящего в Южно-Сахалинске, на сцене концертного зала "Симфония" Сахалинского госуниверситета 9 ноября состоялся дебют джазового оркестра Сахалинской филармонии, который был создан всего за несколько месяцев.