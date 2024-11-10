VIII Сахалинский джазовый фестиваль: Первый концерт нового джазового оркестра

В рамках VIII Сахалинского джазового фестиваля, проходящего в Южно-Сахалинске, на сцене концертного зала "Симфония" Сахалинского госуниверситета 9 ноября состоялся дебют джазового оркестра Сахалинской филармонии, который был создан всего за несколько месяцев.
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