Возросло количество обращений школьников к психологам

Осенью 2026 года спрос на услуги детских и подростковых психологов вырос вдвое по сравнению с летом. Замкнутость, мнительность и потеря интереса к учёбе всё реже воспринимаются родителями как лишь проявление «сложного возраста» — вместо ожидания, что проблемы пройдут сами собой, взрослые обращаются к специалистам.