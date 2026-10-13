Возросло количество обращений школьников к психологам

Осенью 2026 года спрос на услуги детских и подростковых психологов вырос вдвое по сравнению с летом. Замкнутость, мнительность и потеря интереса к учёбе всё реже воспринимаются родителями как лишь проявление «сложного возраста» — вместо ожидания, что проблемы пройдут сами собой, взрослые обращаются к специалистам.
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