В Ростовской области волнения из-за завоза песка с мазутом, собранного на побережье Черного моря после крушения танкеров.
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В Ростовской области волнения из-за завоза песка с мазутом, собранного на побережье Черного моря после крушения танкеров.