В Башкирии на границе с Челябинской областью ограничили движение транспорта

В Республике Башкортостан из-за неблагоприятных погодных условий до утра 25 декабря введено ограничение движения для транспорта по дорогам Белорецк — Учалы — Миасс и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
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