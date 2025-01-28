Почему ВСУ до сих пор в Курской области

Александр Симаков

А что, а Курской области уже завершена операци по освобождению наших територий, подсчитан ущерб, все жители вернулись в свои дома? Не настало время ещё для ласк, последнюю строчку статьи ещё раз прочтите: "Наберитесь терпения".