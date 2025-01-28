Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему ВСУ до сих пор в Курской области

Почему ВСУ до сих пор в Курской области

Павел Шипилин На днях имел занятную беседу — совершенно адекватный человек, патриот, сокрушался по поводу того, что наша армия никак не выдавит нацистов из Курской области.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
И ещё остаётся надежный ключ на трубе в европу, пусть померзнут.
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13 час.
Александр Попов
ОЧЕНЬ УДОБНАЯ МЯСОРУБКА в КОТЛЕ.
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12 час.
Александр Симаков
А что, а Курской области уже завершена операци по освобождению наших територий, подсчитан ущерб, все жители вернулись в свои дома? Не настало время ещё для ласк, последнюю строчку статьи ещё раз прочтите:  &quot;Наберитесь терпения&quot;.
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12 час.

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