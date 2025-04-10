«В этом смысл твоей жизни»: женщина должна быть слугой своего мужа

ГД

Галина Дубровская

А я думаю вы все не доросли до понятия в Библии между строг , а Андрей ооооочень правильно, жестко потому что вы все спите и разбудить надо только грозно говоря до чего все дошло так далеко , все хотят развлечения, удовольствия, и тд подать не хотят ( хочу для себя жить и тд) Человек ты этого хотел - на получай, а Я Бог в таком случае покажу твое место чего ты заслужил . Бог грозен и Его надо бояться , а женщина пусть не забывает - сначала Адам и только потом Бог с рёбра Адамова сделал женщину , а их вместе быть по подобию Его и никак не по-другому - люди очнитесь . Андрей Ткачев вам спасибо большой что искренне и тверды в своём служении Богу. Аминь