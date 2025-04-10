БлокнотРУ Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев высказался о «смысле жизни» современной женщины и ее роли в официальном браке.
«В этом смысл твоей жизни»: женщина должна быть слугой своего мужа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГД
Галина Дубровская
А я думаю вы все не доросли до понятия в Библии между строг , а Андрей ооооочень правильно, жестко потому что вы все спите и разбудить надо только грозно говоря до чего все дошло так далеко , все хотят развлечения, удовольствия, и тд подать не хотят ( хочу для себя жить и тд) Человек ты этого хотел - на получай, а Я Бог в таком случае покажу твое место чего ты заслужил . Бог грозен и Его надо бояться , а женщина пусть не забывает - сначала Адам и только потом Бог с рёбра Адамова сделал женщину , а их вместе быть по подобию Его и никак не по-другому - люди очнитесь . Андрей Ткачев вам спасибо большой что искренне и тверды в своём служении Богу. Аминь
Ответить
4 час.
ВА
Владимир Акулов
Автор статьи примитивно пытается *опровергнуть* священника , сравнив его с ...Гитлером...Аналогия очень тупая ...Так можно и самого автора доноса сравнить с Гитлером : у Гитлера 2 глаза... И у автора статьи - 2 глаза... Значит , автор статьи - Гитлер !
Ответить
3 час.
elena avdeeva
Вы присутствовали при создании Адама и Евы или Господь лично Вам все это рассказал? А Ткачева - в монастырь, на хлеб и воду. Пусть полечится от гордыни и глупости.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии