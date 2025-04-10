Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«В этом смысл твоей жизни»: женщина должна быть слугой своего мужа

«В этом смысл твоей жизни»: женщина должна быть слугой своего мужа

БлокнотРУ Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев высказался о «смысле жизни» современной женщины и ее роли в официальном браке.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
А я думаю вы все не доросли до понятия в Библии между строг , а Андрей ооооочень правильно, жестко потому что вы все спите и разбудить  надо только грозно говоря до чего все дошло так далеко , все хотят развлечения, удовольствия, и тд подать не хотят ( хочу для себя жить и тд) Человек ты этого хотел - на получай, а Я Бог в таком случае покажу твое место чего ты заслужил . Бог грозен и Его надо бояться , а женщина пусть не забывает - сначала Адам и только потом Бог с рёбра Адамова сделал женщину , а их вместе быть по подобию Его и никак не по-другому - люди очнитесь . Андрей Ткачев вам спасибо большой что искренне и тверды в своём служении Богу. Аминь
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Автор    статьи  примитивно  пытается  *опровергнуть*  священника  ,  сравнив  его  с  ...Гитлером...Аналогия  очень  тупая  ...Так  можно  и  самого  автора  доноса  сравнить  с  Гитлером  :  у  Гитлера  2  глаза...  И  у  автора  статьи  -  2  глаза...  Значит  ,  автор  статьи  -  Гитлер  !
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3 час.
elena avdeeva
Вы присутствовали при создании Адама и Евы или Господь лично Вам все это рассказал? А Ткачева - в монастырь, на хлеб и воду. Пусть полечится от гордыни и глупости.
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1 час.
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