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"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд

"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд

Два модельера умерли с разницей в два дня, их похороны также прошли с разницей в два дня. Проститься с Валентином Юдашкиным пришел все сливки российского шоу-бизнеса.

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