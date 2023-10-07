Мужчину убило украинским снарядом прямо на улице посёлка под Белгородом Юлия СоколоваПри обстреле посёлка Уразово в Белгородской области из РСЗО «Град» боевиками украинской армии один мужчина погиб, а около 14 домов получили повреждения.
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