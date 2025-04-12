Космос глазами детей: в Татарстане прошли чтения, посвященные Дню космонавтики

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки «Единой России» В День космонавтики в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Татарстане прошли заключительные чтения республиканского конкурса «Космос: новые горизонты».
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