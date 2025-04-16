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В каких городах и районах Крыма сегодня возможны отключения электричества

В каких городах и районах Крыма сегодня возможны отключения электричества

В каких городах и районах Крыма сегодня возможны отключения электричества Список адресов, где ожидаются плановые отключения света, можно посмотреть на нашем сайтеФото: «Радио Крым»@radiocrimeaЧитать подробнее>>> .

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