Путин заявил, что РФ и Таджикистан решают вопросы безопасности по плану

Россия и Таджикистан решают вопросы совместной безопасности в соответствии с планом. Такое мнение в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном высказал глава РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
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