Экс-завкафедры ОГУ им. Тургенева ужесточили до 4 млн рублей наказание за крупную взятку

Орловский облсуд ужесточил наказание для бывшей заведующей кафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.
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