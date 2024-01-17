Предотвращены две попытки атаки: над Белгородской областью сбиты украинские беспилотники, ракеты РСЗО «Ольха» и Vampire

Семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», четыре ракеты РСЗО RM-70 Vampire и шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО в ночные и утренние часы над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
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