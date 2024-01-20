Посол Барбин: Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков

Фарерские острова начали ограничивать заход в порты для российских рыболовных судов, однако Москва не намерена жертвовать интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в разговоре с РИА Новости.
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