Посол Барбин: Фареры взяли курс на дискриминацию российских рыбаков

Фарерские острова начали ограничивать заход в порты для российских рыболовных судов, однако Москва не намерена жертвовать интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в разговоре с РИА Новости.