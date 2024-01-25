В Орле усилена группировка по ликвидации последствий атак беспилотников

Сегодня, 25 января, в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было решено привлечь дополнительные силы и средства в состав группировки: управляющие компании, строительные организации, ряд предприятий ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.
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