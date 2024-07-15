Politico: ЕС хочет созвать свой саммит ради бойкота встречи глав МИД в Будапеште

Европейский Союз хочет устроить собственные мероприятия в тот момент, когда руководители внешнеполитических ведомств обязаны будут явиться в венгерскую столицу ради того, чтобы выразить недовольство поездкой главы государства Виктора Орбана в Российскую Федерацию.
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