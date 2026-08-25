В индийском штате Мадхья-Прадеш родился младенец с четырьмя руками и четырьмя ногами

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Об этом сообщает Need To Know.Младенец с редчайшей патологией появился на свет 23 августа в Лавкушнагар, штат Мадхья-Прадеш, у 29-летней местной жительницы.