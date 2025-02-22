Advance: Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят президенту США Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны.
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