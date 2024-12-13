Прошло семь лет. Стало известно, как живёт женщина, которой экс-супруг отрубил кисти рук

За прошедшее время Маргарита Грачёва вышла замуж и стала многодетной матерью.У Маргариты Грачёвой, которая стала известна на всю страну после того, как экс-супруг отрубил ей обе руки, своеобразная годовщина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии