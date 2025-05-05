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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Наталья Подольская выложила фото в крошечном бикини

Певица Наталья Подольская выложила фото в крошечном бикини

Певица Наталья Подольская показала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала снимок в Instagram. 42-летняя Наталья Подольская предстала перед камерой в разноцветном крошечном бикини и белых солнцезащитных очках.

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